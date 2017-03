Celebridades – 9 de março de 2017

Yanna Lavigne e Bruno Gissoni

Yanna Lavigne e Bruno Gissoni não formam mais um casal, mas continuam amigos em prol da pequena Madalena que está à caminho, Uma prova disso foi o ensaio fotográfico feito, nesta terça-feira (7), em que a atriz teve a companhia do ex-namorado. Os dois posaram para as lentes no lindo quartinho da bebê. Yanna e Bruno anunciaram a separação em fevereiro, após o ator ser fotografado curtindo a noitada carioca ao lado de várias mulheres.

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine participou de mais um “Hotel Mazzafera”. Ao lado de Mariana Ximenes e da youtuber Bianca Andrade, a Boca Rosa, a namorada de Neymar encarou a brincadeira “Eu Nunca” mediada por Matheus Mazzafera e não viu problemas em fazer revelações bem íntimas. Com uma cervejinha na mão, as gatas tinham que responder questões enviadas por internautas. Elas não precisavam dar detalhes de suas revelações, era necessário apenas confirmar as respostas dando um golinho na bebida. E Marquezine se destacou. Em uma das rodadas, Matheus disse que “eu nunca beijei uma menina”. Então Bruna surpreendeu ao virar a cerveja. “Que minha mãe não assista esse vídeo!”, brincou. Mariana Ximenes também confirmou já ter feito o mesmo.Continuando o jogo, o colunista quis saber se elas já haviam mandado nudes na vida. A resposta? As três convidadas deram um gole simultâneo na bebida. Outra revelação em comum entre as artistas foi que ambas já fizeram sexo dentro do carro.Para finalizar Matheus disse: “eu nunca descobri pelas redes sociais que fui traída”. “Putz, já!”, disse Bruna Marquezine ao beber mais um pouco da cerveja. Confira o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NDNu90XpJAw

Geisy Arruda

Geisy Arruda não esta mais solteira. A modelo apareceu em fotos no Instagram ao lado do ator cearense Ramon Oliveira em clima de romance e até dando um beijo nele. "Amor da vida", escreveu o rapaz na legenda da imagem compartilhada. Geisy, que está passando uns dias com Ramon em Fortaleza, não desmentiu e nem confirmou se é namoro ou apenas um affair. "O que posso dizer é que ele é uma pessoa muito especial", limitou-se a declarar ela, que também não quis falar sobre a foto dando o selinho: "Tenho evitado falar da minha vida pessoal porque, quanto mais exponho, mais 'fede' (risos)". Ela comentou que conhece Ramon há muito tempo. "Faz uns sete anos. Antes de tudo, ele é um amigo muito querido. Sempre que venho a Fortaleza ele me recepciona, a gente sai", contou. No Instagram, alguns fãs de Geisy apoiaram o possível romance, enquanto outros não botaram muita fé. "Lindo casal, Deus abençoe esse amor", escreveu um. "Que ele te faça sorrir", pediu outro. "Será que vai dar conta?", questionou mais um. "Você é muita areia para o carrinho de mão dele", brincou um seguidor.

Wesley Safadão e Thyane Dantas

Wesley Safadão e Thyane Dantas estão aproveitando uma verdadeira lua de mel. Nesta quarta-feira, 8, o cantor publicou fotos românticas no Instagram. Logo após o Carnaval, Wesley e Thyane foram para as Ilhas Maldivas tirar alguns dias de férias. "Eu e ela para sempre", disse o cantor na legenda. Wesley aproveitou para falar que a viagem é um desejo antigo da amada. "Thyane sempre dizia que queria vir nesse paraíso. Agradeço ao Senhor por poder viver ao lado dela experiências tão incríveis, por poder realizar os nossos sonhos sempre juntos", se declarou. Thyane também mostrou nas redes sociais um passeio feito pelo casal em um caiaque transparente com o visual belíssimo do resort onde estão hospedados. "Um dia sonhamos e agora estamos aqui", disse ela sobre a viagem. Safadão revelou recentemente que ele e a mulher pretendem encomendar mais um filho em breve.