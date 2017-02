Flash – 1 a 7 de fevereiro de 2017

Rodrigo Duarte e amigos Encontrar Rodrigo Duarte em qualquer lugar para mim é sempre uma festa, principalmente quando ele esta acompanhado por sua família maravilhosamente simpática que me enche de alegria. Rodrigo é um empresário de muito sucesso à frente do Caseiro & Bom Butcher Shop.

Rancho Casa do Arco de Valdevez

O Rancho da Casa dos Arcos de Valdevez se apresentou divinamente durante a celebração do 7º aniversário de fundação, durante a linda festa realizada no Mediterranean Manor em Newark. Desejo que a Casa dos Arcos tenha sucesso para ser celebrado por muitos anos, com esta gente bonita e simpática que jamais esquece a cultura e valores de sua terra querida.