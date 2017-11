Flash – 1 a 7 de novembro de 2017

Mary Lima e Ester

Mary Lima, exímia profissional de beleza, modificando e embelezando o visual com técnicas inacreditáveis. Por estas e outras razões ela foi selecionada para fazer a maquiagem da repórter Ana Cristina Natividade e celebridades convidadas. na programação do VejaTV.com. Aqui ela maquia a noiva Ester para a cerimônia do seu casamento no sábado (28) e realmente ficou belíssima. Parabéns e muito sucesso Mary Lima!

Halloween do Casa Nova Grill

Rapazes lindos e elegantes do Casa Nova Grill em noite de festa de Halloween. Trajados à figura heroica do personagem Batman, estavam todos ainda mais charmosos.

Foto3 Jose Moreira e Jacqueline Quiles

José Moreira já se acostumou aos beijinhos inesperados. Sua nova paixão, Jacqueline Quilles, trajada de "mariner" na noite de sábado, sabe que carinho é muito bom inclusive durante o trabalho e nos momentos de maior correria.

Bruna Ferreira

Bruna Ferreira, especializada em "Face-Painting", conseguiu deixar rosto das pessoas ainda mais assustadores na noite de Halloween no Casa Nova Grill, na noite de sábado(27). Perfeccionista com seu trabalho, ela faz todo tipo de pinturas, desde borboletas, princesas e super-heróis até aquelas mais terríveis e amedrontadoras.

Solange e Marly Bispo

Marly Bispo vem fazendo sucesso entre as crianças da comunidade com seus livros infantis, que também levam suas graciosas e coloridas ilustrações. Solange Paizante, coordenadora do Mantena Global Care, sente-se orgulhosa em indicar seus livros às crianças que aprendem o português na ONG.