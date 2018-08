Flash – 1 a 7 de agosto de 2018

Vinny, Eliete, Eliene Silva e Adelino Ferreira

No domingo (29), eu pude conhecer todo o romantismo do noivo Vinny, que com certeza fará minha amiga Eliete a mulher mais feliz do mundo. Os “pombinhos” uniram-se para sempre durante emocionante cerimônia no Goffle Brook Park em Hawthorne (NJ). Os amigos Eliene Silva e Adelino Ferreira testemunharam o grande acontecimento. O enlace foi celebrado com um jantar intimista, de muito bom gosto.