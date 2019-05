Flash – 1 a 7 de maio de 2019

Jose Carlos Adao José Carlos Adão, adjunto da Coordenação do Ensino Português do Instituto Luís de Camões, recebeu a homenagem especial da noite, ao ser coroado o Handsome Forever 2019, sob muitos aplausos.

Anita Mignone Esta é a Madrinha do Beautiful Forever, a advogada Anita Mignone; com enormes olhos verdes cintilantes que trazem tanta luz ao evento. Minha homenageada, parceira e amiga do coração, com seus lindos assessores.

Daniela Figueiredo A decoradora Daniela Figueiredo assinou a belíssima decoração do Sport Club Português, com elegância e profissionalismo.

Beautiful Forever 2019

O Beautiful Forever 2019 ocorreu na noite de sábado (27) no Sport Club Português, em Newark (NJ), com casa cheia e alto astral. Uma dúzia de belas mulheres acima de 30 anos desfilaram pela passarela e foram avaliadas por um seleto corpo de jurados. Todas estiveram belíssimas. As vencedoras Patrícia Caravalho (30's), Solange Peniche (40's) Lígia de Freitas (50's) e Carmem Lúcia Araújo (60's) posaram para fotos junto a mim, organizadora do evento, o Handsome Forever, José Carlos Adão, o príncipe da noite, Rodrigo Godoy, da New York Life, A DJ Lígia e o MC George Roberts.