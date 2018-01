Flash – 10 a 16 de janeiro de 2018

Dr. Ray O Dr. Robert Rey, também conhecido como Dr Hollywood, não é o preferido pelas estrelas de cinema somente pela sua especialização em cirurgia plástica estética e reconstrutiva com o mínimo de cicatrizes. Autor, palestrante médico, ator e artista, ele é digno de nota mil devido à capacidade de realizar grandes mudanças. Dr. Ray estará palestrando no Sport Club Português, em 27 de janeiro, às 7pm. Reservas através do Mantena Global Care: (973) 344-1644.

Salete e seu marido, Geraldina, Luis Pires e Rodrigo Duarte

Em dia de Rusgas, todos os grandes amigos se encontram, como aconteceu no sábado (6) no Sport Club Português. O 1º encontro de 2018 com minha querida amiga Salete e seu marido, Geraldina, Luís Pires e Rodrigo Duarte, que sempre oferece suas delicias, comercializadas através do Caseiro e Bom!