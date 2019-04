Flash – 10 a 16 de abril de 2019

Ronnie Lima

Não perca o famoso karaokê do Ronnie Lima agora todas as sextas, sábados e domingos no Museu dos Presuntos, na 385 Chestnut St. Baldes de cerveja nacional com 7 por somente US$ 20! Aproveite!

Gabriel Gava e Jose Moreira

Olhem aí o José Moreira, proprietário do Casa Nova Grill, em companhia do cantor Gabriel Gava. Ele estourou com o sucesso “Fiorino” e se colocou entre os melhores da nova safra de sertanejos de sucesso!

Beautiful Forever 2019

Várias candidatas ao Beautiful Forever 2019 foram fotografadas na tarde de domingo (7) e receberam com carinho o nosso bonitão deste ano, José Carlos Adão, que posou para fotos com todo o charme e carisma que lhe é peculiar!

Fernanda Martins

Minha super top model de todos os eventos, a quem eu tenho enorme carinho. Obrigada pela sua amizade e apoio, Fernanda Martins.

Alcione Silva

A querida amiga de tantos anos, Alcione Silva, durante seminários empresariais do "Eu Recomendo", representando seu restaurante, o Pic-Nic.

Mario Camino, Mara Borrello e Daniel Taino Rivera

A corretora Mara Borrello, entre dois poderosíssimos homens de negócios. Mário Camino presidente da Orkad Group Real State Corp. e Daniel Taino Rivera, durante seminário no Casa Nova Grill. Esta empresa oferece grandes oportunidades para quem deseja ingressar no ramo de compra e vendas de casas.

Alessandro Macedo e Mara Borrello

Alessandro Macedo, proprietário da US Global Service de Hillside (NJ), que fornece o mais competente serviço de ar-condicionado da região, ao lado de minha amiga Mara Borrello.

Sport Club Portugues

A diretoria do Sport Club Português reunida para celebrar o aniversário de 25 anos do Rancho “A Eira", no último sábado (6).