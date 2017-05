Flash – 10 a 16 de maio de 2017

Daniela, Alexandre e Beatriz

Daniela, Alexandre e Beatriz já formam uma família feliz e esta felicidade vai aumentar ainda mais com a chegada da Gabriela, que acontecerá em agosto. É tanto amor envolvido nesta família que lotará completamente o lar doce lar, onde vivem em Elizabeth. Estou feliz em saber que sempre estarei registrando os melhores momentos desta gente linda e maravilhosa.

Roberto Lima e Beatriz Leitzke

Beatriz e Roberto Lima, uma parceria que já passa de uma década. Ela não poderia faltar no lançamento do livro Papoulas de Kandahar, escrito pelo “boss” mais amado do mundo.

Roberto Lima, Marconi Maia e amigos

Quem também esteve presente ao lançamento do livro de Roberto Lilma, Papoulas de Kandahar, foi o amigo Marconi Maia da agencia Yes Trade Travel, uma das mais conceituadas de Newark. Ambas são visto na foto, junto a outros amigos, no coquetel de lançamento do livro.

Cila Santos e amigos

Pouco antes da alegre apresentação do renomado humorista Alentejano Serafim, na Casa do Ribatejo, minha amiga artista plástica Cila Santos ofereceu como surpresa, um belíssimo retrato em óleo sobre terra, para a presidente do Clube, Maria Salvaterra. Na foto, feita de um momento muito feliz, podemos ver também o amigo José Carlos Adão, do Consulado de Portugal. Foi uma noite de emoções e muitas risadas. Obrigada pelo carinho com que me recebem sempre.

Casa dos Arcos de Valdevez

Uma tarde mais que agradável na Casa dos Arcos de Valdevez, no domingo (7), na Festa das Sementeiras, um momento de plantar e desejar bons fluidos para o plantio de alimentos. Um abraço muito especial ao seu presidente Armindo Freitas, que me recebeu com tanto carinho, bem como toda a direção do Clube.

Eliete Santos

A Eliete Santos é uma pessoa que posso dizer que é simplesmente maravilhosa. A aura clara, de uma mulher gentil, fiel e atenciosa nos faz sentir sempre em boa companhia.

Andreia Miguens e Eduarda

Andréia Miguens e Eduarda, duas mulheres que admiro muito e tenho enorme prazer em fazer parte de seus círculos de amizades.

George Roberts

George Roberts, deu um show de apresentação no evento Beautiful Forever. Conquistar a atenção das pessoas com segurança e domínio é um talento para poucos. Não é atoa que ele será sempre o apresentador oficial de todos os eventos que ganhar minha assinatura.

Flavia Bittencourt

A Cantora e compositora maranhense Flávia Bittencourt lança CD/DVD em Nova York, celebrando 10 anos de carreira com a turnê 'Leve', título do seu mais recente álbum que tem participação especial de Alcione e Luiz Melodia. É um prazer para nós brasileiros, recebermos este ícone musical do nordeste brasileiro, berço de muitas das mais belas vozes do Brasil. O evento acontecerá em Manhattan (NY) na quarta-feira (17), às 7:00 pm, na Saphira & Ventura Gallery.

Meireles Jr

Junto à Flavia Bittencourt, o fotógrafo maranhense, Meireles Jr., lança seus Livros em Nova York “Entre o Céu e a Terra (audiovisual) – Maranhão Patrimônio de Imagens” e “Sobrenatural: Impressões sobre os Lençóis Maranhenses e o Grand Canyon”. O lançamento acontece também na quarta-feira (17) na Saphira & Ventura Gallery, em Manhattan (NY), às 7:00 pm. Além da assinatura dos livros, haverá a exposição fotográfica com imagens dos dois projetos e a exibição do documentário que acompanha o livro “Sobrenatural”. Tanto as imagens fotográficas quanto o documentário continuarão sendo exibidos nos dias 18 e 19 de maio, entre 1:00 pm e 7:00 pm, no mesmo local.