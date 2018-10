Flash – 10 a 16 de outubro de 2018

Aniversario Joao Vianna Celebrar o aniversário do amigo João Vianna foi o motivo deste animado encontro no Marisqueira Restaurante, na tarde de sábado (6). Não poderíamos deixar passar em branco uma data tão importante para a vida de nosso amigo, que mereceu sinceros abraços e um caloroso Happy Birthday; cantado por todos os presentes.

Fatinha Soares Parabéns à amiga Fatinha Soares, a quem tenho um grande afeto! Seu aniversário foi celebrado no Sport Club Português, na noite de sexta-feira (5).

Fatinha Soares e amigos Fatinha Soares recebeu o carinho de todos os amigos que fizeram questão de abraçá-la pessoalmente no SCP. Desejo-lhe saúde, vida longa e muita paz no coração.

Rancho A Eira

Parabéns pelo sucesso da grande noite da “Desfolhada” realizada na noite de sábado (6) no Sport Club Português. Isabel Salgueiro Timóteo e todos os componentes do Rancho Folclórico "A Eira" estão de parabéns pelo grande sucesso desta festa anual que celebra a chegada do outono.