Flash – 11 a 17 de janeiro de 2017

Alton Souza em Governador Valadares Enquanto vivenciamos temperaturas negativas nos EUA, nosso amigo Aílton Gomes, representante da Koehler & Isaacs LLP, escritório de advocacia em Newark, curte com seus amigos o calor de Governador Valadares (MG), se refrescando numa piscina com muita cervejinha gelada. Isto é que é vida… Volta logo, amigão!

Lourdes Magalhaes e Solange Paizante A pastora da Igreja Metodista, Lourdes Magalhães, e Solange Paizante, coordenadora do Mantena Global Care, após a palestra sobre imigração realizada na sede da organização, comentando super animadas sobre os novos projetos para 2017. Tenho certeza que a comunidade tem muito a ganhar com este encontro.

William Herculano

Detentor do título de homem mais bonito do Brasil, o Mister Brasil Willian Herculano posou para um ensaio no clima de Natal. O moreno de 25 anos, que substituiu Mariano Jr. (Mister Brasil 2015), sensualizou com presentes e decorações natalinas. “Desta vez, eu quis fazer essa brincadeira de maneira discreta e respeitosa. Foi divertido e minhas fãs merecem esse presente", diz Willian ao BV, que será o nosso convidado especial no Mister Brazil USA New York 2017.