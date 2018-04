Flash – 11 a 17 de abril de 2018

The New York Life - Ana Cristina Natividade, George Roberts, Rodrigo Cardoso de Godoy e Zarta Griffin

Belíssimo time de belas mulheres participantes do Beautiful Forever 2018. Todas elas estiveram participando de uma “Live” nos estúdios da VejaTV.com, em Newark (NJ). Nossos apresentadores, Ana Cristina Natividade e George Roberts, foram espetaculares com todos. Contamos também com a célebre presença de Rodrigo Cardoso de Godoy e Zarta Griffin, represetantes da new York Life, um de nossos patrocinadores.

Concurso Beautiful Forever

Mais um grande momento de nossas musas que representam a beleza da mulher em qualquer etapa de suas vidas. Elas estarão desfilando divinamente nas passarelas no Sport Club Português, no sábado (28). Quem quiser ainda participar tem até domingo (15) para fazer a inscrição. Se quiser comprar uma mesa, patrocinar ou oferecer um brinde às nossas candidatas, ainda há tempo. Contato: (973) 444-4466.

Miss Mirim 2018

Por falar em beleza, apresentamos também esta linda equipe de participantes do Miss Mirim 2018 do Sport Club Português. Todas graciosamente juntas, durante sessão de fotos que realizamos no Club A (Museu de carros) no sábado (7). Parabéns e boa sorte à todas.

Maria Ines Moraes, Thais Marin e modelo

Um grande evento aconteceu no Ap Art de Maria Inês Moraes, num belíssimo projeto artístico com Thaís Marin. The "S" Exhibition foi um evento em que 15 artistas talentosas de todo o mundo mostraram a sensualidade, pensamentos e sexualidade através de obras ousadas e provocantes em telas artísticas. Na foto, a amiga Fátima Ramos é vista com Thaís Marin e a belíssima modelo dresser.

Ana Cristina Natividade, George Roberts e Kaira Costa

Um muitíssimo obrigado ao VejaTV.com, especialmente aos repórteres Ana Cristina Natividade e George Roberts que nos receberam com muito carinho. Também à Beautiful Forever, Kaira Costa, belíssima representante oficial de nosso evento, que compareceu maravilhosa portando a faixa e corôa que conquistou em 2017.

George Roberts

George Robert, o galã que conquistou o título de “Mestre de Cerimônia Oficial” do concurso Beautiful Forever. Com profissionalismo e simpatia ele faz isto como ninguém. Tenho muito em agradecer à sua presença ímpar, a quem tenho tanto carinho e admiração.