Flash – 11 a 17 de dezembro de 2019

Flavio Leal e Geraldo Corredor da Paz

Registramos o Paraíba, como sempre, compenetrado no na arte de oferecer os melhores cortes de carne à clientela no novo restaurante Cê Qui Sabe, na 176 Malvern St., na esquina com a Pulaski St. Confira o novo endereço!!

Paraiba

Parabéns ao Flávio Leal, leia-se Padaria & Lanchonete Betel, pela simpatia e generosidade. Na foto, Flávio posa ao lado do fotógrafo freelance Geraldo Corredor da Paz, que ganhou um boné. Além disso, Geraldo agradece o Hospital Universitário (UMDNJ) e a polícia de Newark.

Vera Silva

Parabéns a minha querida xarazinha, Vera Silva, pela passagem do seu aniversário no domingo (8). Nós, como boas sagitarianas que somos, temos também grandes afinidades. Uma pessoa muito especial na minha vida e, por isto, desejo-a muitas felicidades.

Rosely Saad, Maria Edi, Vera Reis, Joao Vianna e Alvaro

Se é para comemorar os nossos aniversários, vamos reunir pessoas que queremos muito bem e gostamos de estar juntos durante o ano todo. Thank you Rosely Saad, Maria Edi, João Vianna e Álvaro por estarem comigo nesta data especial, no tradicional Tito Murphy de Nova York.

Vera Reis, Alvaro e Ricardo

Familia! Nas datas especiais, a presença de nossa familia é fundamental. Meu filho Ricardo e o maridão Álvaro reunidos para comemorar meu aniversario. Faltou o Fernando, mas estávamos juntos em pensamento!

Manny Costa, Vasco e Joao

Meus amigos tão queridos e gentis do Sabor Português BBQ Catering, que realizaram um excelente serviço no aniversário do Club Açores no domingo (8). São eles: Manny Costa, Vasco e João. Um grande abraço a todos.