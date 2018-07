Flash – 11 a 17 de julho de 2018

Torcida brasileira Toda alegria e preparo das torcidas uniformizadas para o jogo do Brasil contra a Bélgica não foi bastante para uma vitória. Infelizmente, a pequena Ayla que esta prestes a chegar, ainda não poderá celebrar nosso tão sonhado Hexa, no Avenue A Club de Newark.

Wendel Correia

O Delicia de Minas Restaurante montou uma belíssima estrutura no estacionamento do Avenue A Club, com direito a arquibancada coberta, telões, DJ, bares, bailarinas e várias atrações para os jogos do Brasil. Tudo estava correndo muito bem, até que a Bélgica nos mandou de volta pra casa, acabando com nosso sonho rumo ao Hexa.