Flash – 11 a 17 de março de 2020

East Side Red Raiders

O Departamento de Polícia de Newark (NPD) entregou à equipe do East Side Red Raiders, do East Side High School, no bairro do Ironbound, em Newark (NJ), um cheque no valor de US$ 1 mil de apoio ao esporte. A cerimônia ocorreu no saguão da escola e contou com a presença do chefe de polícia, treinadores do time, além do policial luso-americano Mike Silva. Congratulations!!

Rosangela

Parabéns à Rosângela por ter conquistado a tão sonhada cidadania dos EUA. Ela estudou no Curso Preparatório para o Teste de Cidadania dos EUA, na sede do Mantena Global Care, com o instrutor Leonardo Ferreira. Informações e inscrições: (973) 344-1644.

Jose Nunes

Parabéns ao empresário José Nunes e toda sua equipe pelo grande sucesso do 6º Annual Construction Entrepreneurs Networking Seminar, realizado na quinta-feira (5) no Avenue A Club. O evento reúne os maiores empresários da construção, que trocam suas experiências profissionais num ambiente propício para este acontecimento.

Diana, Aciate e Barbara

Aciate, Diana e Bárbara prestaram um excelente trabalho na realização do 6º Annual Construction Entrepreneurs Networking Seminar, realizado nesta quinta-feira (5) no Avenue A Club, recebendo os empresários com simpatia e muito profissionalismo.

6º Annual Construction Entrepreneurs Networking Seminar

O empresário Phill Neto, sua filha Gina, o arquiteto Cláudio Santos e outros empresários durante a 6º Annual Construction Entrepreneurs Networking Seminar, realizado na quinta-feira (5) no Avenue A Club.

Alberto Coutinho, Allan e Rodrigo Barbosa

O pequeno Alan, filho de Rodrigo Barbosa e a bela Ellen, sorteando a passagem aérea patrocinada pela TAP, através de sua representante Suzana Caetano, durante realização do 6º Annual Construction Entrepreneurs Networking Seminar, realizado na quinta-feira (5) no Avenue A Club, ao lado de Bernardino Coutinho.

Joanna Nova York

A talentosa cantora Joanna Nova York dando seu show durante a festa dedicada ao Dia Internacional da Mulher, no salão de eventos do Mantena Global Care.

Dia Internacional da Mulher 2020

Mulheres corajosas, talentosas e lindas que merecem todas as homenagens do mundo! Parabéns às todas as minhas amigas, pelas quais tenho grande carinho, reunidas para serem homenageadas no Dia Internacional da Mulher 2020, no salão de eventos do Mantena Global Care.

Ana Ferreira e Elizabeth

Ana Ferreira, perfeitinha em tudo o que se propõe a realizar, com a amiga Elizabeth durante sua animada festa dedicada à Mulher sob sua assinatura, no Club Ferreirense, no domingo (8).

Delson de Lima

Meu irmão camarada e grande amigo Delson de Lima, com toda sua elegância recebendo um carinho mais que especial pelo seu aniversário, celebrado na sexta-feira (6). Eu desejo que todo o “ouro” do mundo venha pra sua vida, porque você é uma joia de pessoa!

Carmem Alencar e Marcos Galdino

Carmem Alencar e Marcos Galdino se casaram na última sexta e celebraram a união com uma festa deliciosa no Restaurante Picnic, em Newark. Familiares e amigos marcaram presença para celebrar junto com os noivos o início de um novo ciclo em suas vidas. Parabéns ao mais novo casal de nossa comunidade. Cheers!