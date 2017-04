Flash – 12 a 18 de abril de 2017

Pablo Mendonça e o pai Silvio

Pai e filho unidos em todas as horas: o empresário Pablo Mendonça aproveitou a chegada do pai Silvio (fundador do Grupo Hamburgão) para uma sessão de malhação intensa no Newark's Ironbound Fitness. União bonita de se ver

Arilda McClive, Edirson, Vera Reis e Rene Nascimento

Os Notáveis 2016 está de volta com força total, promovendo aqueles que se destacam nos mais diversos setores em nossa comunidade. Nos dias 9 e 10 de Junho, a Casa do Brasil em New York sediará este que é o maior e mais esperado evento do ano, com uma grande novidade, que será a nomeação da "Mulher do Ano" e o "Homem do Ano". Vamos fazer deste dia um grande acontecimento para que este evento criado pelo jornalista Edirson Paiva ganhe cada vez mais projeção e sucesso entre nós brasileiros.

Andreia Miguens, Antonio da Silva e Amelia Costa

Antônio da Silva, meu querido amigo de tantos anos. O carinho que tenho por você é enorme e fiquei super orgulhosa pela sua premiação no ACE Club de Nova York, no domingo (9), comprovando sua excelência, como designer arrojado e com a exclusividade que tanto admiramos. Suas mãos mágicas trabalham em conjunto com tesouras de ouro, e deixa tudo mais lindo no que você toca. Amo você do fundo do meu coração! Aqui ele é visto com as amigas Andreia Miguens e Amélia Costa

Ester Sanches Naek

Ester Sanches Naek, em belíssimo trajes paquistanês, foi homenageada uma das "As Dez Mais", evento realizado por Ricardo Accacio, o mais badalado colunista do jornal "Hoje em Dia" de Minas Gerais. Este honroso prêmio, foi realizado com a presença famosos globais, como Jô Soares e outros. Parabéns querida amiga, que vive brilhando ao redor do mundo.