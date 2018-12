Flash – 12 a 18 de dezembro de 2018

Vera Reis e amigos

Olha que grupo lindo, pessoas felizes que se divertiram bastante.

Rosely Saad, Joao Vianna, Jorginho e Alvaro



Vera, esposo e filhos

Família, tudo de bom... Um grupo imbatível... Razão de todo o amor do mundo.

Bruno Ricardo e Vera Reis

Bruno Ricardo, o responsável por toda a animação da noite, que fez todo mundo dançar num clima muito aconchegante, celebrando comigo. You are the best, my friend!

Jantar de aniversario da Vera Reis

Muito amor envolvido em um só lugar, muito carinho vindo de meus amigos fiéis.

Alvaro e Vera Reis

Eu, soprando as velinhas que marcaram a passagem de um ano que só tenho a agradecer. Saúde, trabalho e muito carinho dos amigos.

Rosely Saad, Alvaro Cardaci, Vera Reis e Ana Cristina Natividade

Eu, meu marido Álvaro Cardaci e minhas duas irmãs da América. Meu braço direto, Ana Cristina Natividade e minha amada Rosely Saad.

Orlando e Silvana Campos-

Orlando e Silvana Campos estão ampliando o salão do Sabor Unido, que é uma referência da culinária luso-brasileira em Newark. A casa, que faz um tremendo sucesso graças às receitas com sabor de comida caseira, cresceu e agora terá mais mesas para atender a crescente clientela. As portas do estabelecimento serão reabertas ao público para o tradicional almoço, nesta quinta-feira (13).