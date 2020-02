Flash – 12 a 18 de fevereiro de 2020

Beautiful Forever 2020

Já se encontram abertas as inscrições para o Beautiful Forever 2020 que será realizado em 25 de abril, no Sport Club Português, em Newark (NJ). Pelo 4º ano consecutivo, o concurso de beleza feito exclusivamente para mulheres acima de 30 anos, visa valorizar a autoestima, de qualquer nacionalidade. Será uma grande festa, na qual mulheres comuns de nossa comunidade serão coroadas como verdadeiras rainhas. Incentive suas mães, tias ou avós a participar ou você mesmo, se tiver mais de 30 anos. Inscrições: (973) 444-4466 ou e-mail: verareis512@gmail.com

Vilmar e Ana Medeiros

Está chegando o grande dia para o casal Vilmar e Ana Medeiros, apóstolos da Igreja "As Doze Tribos de Israel", localizada na 106 Anne St., esquina com Wilson Avenue. No sábado (15) e domingo (16), a congregação celebrará o 7º aniversário de bênçãos e realizações alcançadas. Muitas pregações de renomados pastores, como o Genival Bento vindo de Alagoas (CE), abrilhantado pelos cantores Gospel Valdamês, Val e Simone.

Mila Burns

A dona deste lindo sorriso, repórter e âncora do programa Globo Notícias Américas, Mila Burns, será uma das homenageadas na Festa de Gala da Mantena Global Care, no sábado (22), no Mediterranean Manor, em Newark (NJ). Você terá a chance de conhecer esta simpatia em pessoa, que literalmente ilumina por onde passa.