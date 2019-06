Flash – 12 a 18 de junho de 2019

Sergio Meneghelli, Solange Paizante, Simone Salgado, Ligia Freitas e Pedro Ordyngew



Mesmo criticado por adversários políticos, o prefeito de Colatina, Sérgio Menenguelli, faz de sua administração um modelo, remanejando a distribuição de verbas, nas necessidades básicas do município. Filho de pais humildes e criado com orçamento apertado entre seus doze irmãos, teve o primeiro emprego como faxineiro aos 13 anos e sempre se relacionou com a população de sua cidade com humildade e muita honestidade e é também defensor da despoluição e proteção do meio-ambiente. Em visita ao Casa Nova Grill, Sérgio posou para fotos com a estilista Maria Edi e Catarina Fernandes.

Sergio Meneghelli e Eliana Penha

Esta semana Sérgio Meneguelli nos deu a honra de sua visita, posando para fotos com pessoas queridas de nossa cidade. Eu tive o prazer de registrar um destes encontros, quando ele se reuniu com o Mantena Global Care e alguns líderes da comunidade brasileira , no Casa Nova Grill, de Newark. Nesta foto com a amiga Eliana Penha.

Camilo Satiro e Mariazinha Coutinho

O renomado escultor e artista plástico Camilo Sátiro, que esculpiu os grandes monumentos que enfeitam a Praça Peter Francisco, inclusive o busto do Sr. Bernardino Coutinho, inaugurado na manhã do domingo (9). Aqui ele posa com a Sra. Mariazinha Coutinho, Grand Marshal de Portugal 2019.

Membros do ProVerbo

Meus queridos amigos da ProVerbo, sessão cultural do Sport Club Português e Camilo Sátiro, sorrindo para foto ao lado da Sra. Mariazinha Coutinho.

Margarita Hernandez e Mildred Crump

Não pude deixar de publicar esta foto, com 3 poderosas mulheres. A vice-diretora da Escola Wilson Avenue, a diretora Margarita Hernandez e a Council president do City Hall, Mildred Crump, durante evento cívico no Ironbound na manhã de domingo (9).