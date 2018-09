Flash – 12 a 18 de setembro de 2018

Brazilian Day in New York 2018

A Rede Globo Internacional reuniu no sábado (8) membros da imprensa local no WeWork do Soho para conhecer de perto as estrelas que estariam se apresentando no BRDAY 2018, o evento brasileiro maior e mais antigo e expressivo em terras estrangeiras. Todos falaram de suas experiências que seria uma forte alavanca em suas carreiras.

Brazilian Day in Newark

O Casa Nova Grill celebrou o sucesso do Brazilian Day de Newark 2018 com seus artistas convidados, com coquetel e champanhe. A dupla Pedro Paulo e Alex (PPA) foi a grande estrela do evento que durou três dias.

Golden Years Night 2018

Um grande abraço para minha xarazinha Vera, que todo ano deixa o Golden Years Night ainda mais animado. Este ano será dia 29 de setembro no Sport Club Portugues . Reservas comigo através do fone: 973- 4444466

Equipe Mantena Global Care

Na quinta-feira (13), o Consulado Itinerante estará atendendo no Mantena Global Care. Liguem: (973) 344-1644 para fazer sua reserva de senha. Estarei no local fazendo fotos para os documentos.

Garage Sale Saint James Church

No domingo (16), o grupo Nossa Senhora do Desterro estará realizando na Igreja Saint James, a partir das 9 da manhã até às 5 da tarde. Uma super chic Garage Sell. Muitos produtos seminovos e de boa qualidade estarão a venda no local, por um precinho camarada! Você não pode perder!

Team Raposa Taek-Wondo

O Team Raposa TaeKwuonDo lindamente uniformizado se apresentou no palco do Brazilian Day 2018.

Equipe Cordao de Ouro

Também a linda equipe do Cordão de Ouro, reuniu seus mestres e alunos para uma linda exibição frente ao palco do Brazilian Day de Newark 2018,

Foto6 Turma do Maranhao



Multi Arts Academy

A Multi Arts Academy marcando brilhante presença no Brazilian Day de Newark na tarde de domingo(2). Abraço super carinhoso à querida Luana, que tanto se empenha na educação corporal de jovens de nossa comunidade, com vários tipos de dança.

Barmaids Casa Nova Grill

A Seleção Canarinho, linda e sorridente das mais belas barmaids da cidade no Casa Nova Grill.

Jose Moreira

Após o encerramento da cerimonia que abençoou os organizadores e brasileiros que compareceram nas festividades do Brazilian Day 2018, José Moreira do Casa Nova Grill e agraciado com um bolo comemorativo aos 21 anos de festejos brasileiros em nossa comunidade. Parabéns.

Geraldo Corredor e Ricardo Monteiro

O Dr. Ricardo Monteiro (advogado) está sempre pronto para atender a comunidade brasileira e comunica que agora atende em novo endereço, na 62-64 Magazine St., no Ironbound, em Newark.