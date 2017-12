Flash – 13 a 19 de dezembro de 2017

Ana Randall

Será realizada na quarta-feira (13), às 6:00 pm, a missa em memória de Ana Randall (Trainer), na Igreja Nossa Senhora de Fátima, na Jefferson St., no bairro do Ironbound, em Newark. Ela era personal trainer, muito popular em nossa comunidade e faleceu recentemente. Todos estão convidados a prestar essa última homenagem.

Grupo Seara do Bem

O Grupo Fraterno Seara do Bem, sob a direção de Debora Beldowicz, completou 5 anos! Localizado na 86 Monroe St., em Newark, a ONG é composta por um Setor Comunitário (não religioso) e um Centro Espírita que oferece a comunidade atividades diversas e gratuitas. O Grupo de Apoio acontece todos os sábados, às 10:30 am, e oferece ajuda psicológica para quem se encontra em estado depressão, ansiedade e solidão. Para mais informações: (732) 608-1574.

Aniversario Sport Club Portugues

O Sport Club Português celebrou 96 anos de história no Ironbound, como o estabelecimento mais antigo que representa a imigração portuguesa da América. Muito glamour na Noite de Gala para celebrar este grande acontecimento. O atual presidente, Jack Costa, recebeu diversas homenagens e fechou com Chave de Ouro de sua segunda gestão no cargo.

Geraldina Azevedo e Presidente da NYPALC

A festa de celebração do aniversário do Sport Club Português contou com a célebre presença da presidente da respeitada NYPALC (New York Portuguese American Leadership Conference). Figura muito estimada em toda comunidade luso-americana na América. Aqui, ela é vista com linda e simpática amiga Geraldina Azevedo.

Serginho Mallandro

O ator e humorista Sérgio Mallandro em coletiva com a imprensa na noite de quinta-feira (7) contou um pouco sobre sua carreira com início no programa Silvio Santos e a passagem pelo SBT, através do programa O Povo na TV. O artista se apresentou no Palácio Europa na noite de sexta-feira (8), para um publico seleto.