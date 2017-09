Flash – 13 a 19 de setembro de 2017

Victor Almeida e Daniela Victor Almeida, um perfeito galã que acaba de completar seus 20 anos. Um jovem perfeito em todos os sentidos e aqui é visto com sua belíssima mamãe, Daniela. Parabéns Victor lhe desejo vida longa e muitas felicidades junto à sua mãe que tanto te ama.

Marli Cagley Marli Cagley realiza no domingo (17) mais um divertido passeio de ônibus ao Casino Belly’s em Atlantic City. Muita coisa boa acontece durante a viagem como lanches, sorteios de brindes e muito mais. Você ainda recebe quase todo o valor que investiu. Reserve o seu lugar através do tel.: (862) 588-9788.

Alexandra Generoso e Dina Teixeira Estas duas senhoras belíssimas e distintas, Alexandra Generoso e Dina Teixeira, e toda a equipe do Brazilian Hair Salon formam um animadíssimo grupo na Golden Years Night, que acontecerá em 7 de outubro, no Sport Club Português. Ainda restam algumas mesas. Reservas: (973) 444-4466.

Fachada Lanchonete Altas Horas

Parabéns aos artistas Zé Palito e Carolyn pela bela pintura da fachada da Lanchonete Altas Horas (detalhe) para as comemorações do Dia da Independência do Brasil 2017.