Flash – 13 a 19 de junho de 2018

Limpeza Ann Street School Enquanto esperavam pelos eleitores, os voluntários de campanha tomaram a decisão de varrer à volta da escola Ann Street, onde as crianças manifestaram gratidão. Quando as crianças estavam no recreio, gritavam com alegria, por estarem a limpar o lixo à volta da escola deles.

Foto5 Candidatas Beautiful Forever

As Beautiful Forevers se reuniram na Casa do Paço e posaram para fotos com seu proprietário Angel, que gentilmente as presenteou com as camisetas vermelhas, oficiais de nosso evento. Agradecemos muito a gentileza e aproveitamos para eleger a “Beautiful Soul”. Blanca Morocho levou este honroso título. Aproveitamos também para eleger a nova Beautiful Forever Beauty oficial da turma dos 40's, Rosa Freitas. Qualquer outro resultado fora deste será inválido a partir de agora.