Flash – 14 a 20 de fevereiro de 2018

Solange Paizante

No domingo (25), o Mantena Global Care realiza sua celebração anual de aniversário com uma grande festa no Sport Club Português. Á partir das 11 horas da manhã até às 6 da tarde, muitas atividades e atrações estarão acontecendo nas dependências do clube, shows, comidas deliciosas, pinturas de rosto, acarajé, pizzas, pipocas e muito mais. Venha comemorar os 14 anos de muito sucesso desta organização que não para de crescer.

Claudia e familia

A amiga Cláudia aproveitou as festividades do Carnaval para reunir os amigos e celebrar com muita alegria o aniversário de seu amado maridão Bekir Karaman, que adorou o estilo. Parabéns e muitas felicidades ao turco mais brasileiro do pedaço.

Porco Alentejano da Pata Preta

Devo parabenizar meu amigo Rodrigo Duarte pela sua festa realizada no último sábado (10), com casa cheia e muita energia boa para celebrar o sucesso do Porco Alentejano da Pata Preta na América. Tudo estava fantástico e maravilhoso do início ao fim.

Aniversario Jose Moreira

Parabéns José Moreira ( Casa Nova Grill ) e que não somente no apogeu dos 51, mas em qualquer momento, seja sempre "UMA BOA IDEIA" celebrar sua vida, felicidade, saúde e sucesso profissional! Happy Birthday com um grande abraço!

Luciano Trajano

Meu amigo Luciano Trajano, proprietário da Pontal Brazil, a quem eu tenho um grande carinho e admiração pela seriedade com que conduz seus negócios. Com um sorriso sempre no rosto, ele tem a solução certa para a maioria dos serviços que todo imigrante precisa.