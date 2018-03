Flash – 14 a 20 de março de 2018

Melissa, Poliana e Jussemar Avelino

Parabéns Melissa pela passagem recente de seu "Sweet Sixteen", a data mais bela de sua vida. Muitas felicidades ao lado de seus pais tão amáveis Poliana e Jussemar Avelino que fizeram deste dia um grande acontecimento.

Melissa

Você esta apenas despertando para a idade adulta, como uma linda mulher que encanta a todos por onde passa, com sua alegria e determinação. Feliz Aniversário Melissa e receba de presente meus comprimentos e os votos para que toda felicidade do mundo chegue às suas mãos.

Suzana de Campos, Cristina Oliveira, Elsa da Silva, Natercia Lopes, Paula Silva e Philip DeMatos

Quando este grupo se junta para fazer eventos, só podemos esperar coisas maravilhosas, como no ultimo domingo (11), quando celebramos do Dia Internacional das Mulheres. A festa foi maravilhosa, perfeita e com muita alegria. Parabéns a todos os organizadores pelo grande sucesso, Suzana de Campos, Cristina Oliveira, Elsa da Silva, Natércia Lopes, Paula Silva e Philip DeMatos pelo incansável trabalho que juntos fizemos.

Dia Internacional da Mulher no Sport Club Portugues

Foi uma honra muito grande estar entre estas mulheres e com elas ser homenageada. Muito me envaidece o destaque na comunidade luso-americana que nos foi dado no domingo (11), durante uma belíssima festa.

Luciana Silva e filhos

Toda a renda obtida no Dia Internacional da Mulher, realizada no domingo (11), na sede do Sport Club Português, após a retirada do valor das despesas, foi entregue à Sra. Luciana Silva, que esteve presente no evento acompanhada pelos quatro filhos menores. Foi uma imensa felicidade a todos aqueles que colaboraram para que esta família recebesse a ajuda tão necessária.

Casa do Ribatejo Espaco Arte

Foi no sábado (10) que amigos se reuniram na Casa do Ribatejo Espaço Arte ( CREA) para a inauguração do belíssimo trabalho de Sila Santos, que sempre se envolve com a arte de corpo e alma. O evento contou com a presença do Adjunto da Coordenação de Ensino e escritor, José Carlos Adão, presença constante em eventos culturais e também a doce presença tantos outros amigos ligados à arte e poesia, a quem tenho enorme carinho. Grande abraço a todos.