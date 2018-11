Flash – 14 a 20 de novembro de 2018

Ellen, Antonio Costa e Simone Resende

O casal Ellen, conhecida como “Rainha das sobrancelhas” e Antônio Costa está sempre se atualizando no ramo da beleza. Os dois estiverem na Flórida, semana passada, para participar de um curso com Simone Resende (Beauty Built School) e trazer para suas clientes uma nova técnica labial.

Viviane Rangel Wilkens

A belíssima e talentosa psicóloga Viviane Rangel Wilkens será uma das profissionais que estarão participando da Feira de Saúde no domingo (18), no salão do Sport Club Português, em parceria com o Mantena Global Care. Muitos exames médicos e serviços outros gratuitos estarão sendo realizados, das 9am às 4pm.

Igreja Epifania

Nosso amado padre Ézio, pároco da Igreja Epifania de Newark, celebrou em seu salão paroquial o dia de São Martinho. Muitos amigos estiveram juntos, para celebrar o dia deste santo protetor dos produtores de vinho (entre outras profissões) e também padroeiro dos mendigos.

Flavio Murilo e Jane Bianco

Flávio Murilo, gestor do grupo Ajuda Comunitária, passeia pela Terra Santa. Em companhia de Jane Bianco e demais pessoas, ele segue os passos daquele que será sempre nosso Salvador. Israel é o destino sonhado por peregrinos do mundo inteiro.

Leonardo Ferreira

Esta é a ultima etapa para o imigrante realizar o sonho americano. As aulas de cidadania ministrada pelo jornalista Leonardo Ferreira oferecem a tranquilidade e segurança que todos precisam para realizar sua prova final para obter a tão sonhada cidadania americana.

Juliana Vitor e Origens Band

Juliana Vitor e a Origens Band esteve encarregada de abrilhantar a grande noite em que a Casa da Tondela celebrou seu 27º aniversário, no último sábado (9), no Sport Club Português. Uma noite perfeita, com casa cheia e muita diversão.

Adelino Matos e Jose Lemos

O Sr. Adelino Matos e Sr. José Lemos, no comando da Casa da Tondela, orgulham-se em cortar o bolo que simboliza os 27 anos de trabalho árduo com orgulho e dedicação para manter as tradições lusitanas desta casa sempre vivas!