Flash – 15 a 21 de fevereiro de 2017

Coletiva de Imprensa do Nando Reis

Papo de diretoria! Nando Reis, na Plataforma Churrascaria de Nova York, com os produtores de seu show, enquanto aguarda a turma da imprensa, para anunciar o espetáculo. O show ocorreu na sexta-feira (10), no Melsrose Balroom, uma realização da Brazilinconcert.com, de Josimar Moreira e João de Matos.

Nando Reis

Nando Reis, baixista, cantor, violonista e compositor de renome, devido à brilhante carreira profissional. Ele realizou composições e participações de altíssimo nível, desde o início com a Banda Os Titãs até finalmente seguir carreira solo com a banda Os Infernais. O paulista é show, não só para os intelectuais, mas simplesmente para quem sabe apreciar o que é bom.

Coletiva Nando Reis

Apesar da nevasca que caiu sobre Nova York na quinta-feira (9), a imprensa comunitária não resistiu o convite de Josimar Moreira para um bate-papo com Nando Reis, no Plataforma Churrascaria de Nova York. Nando Reis, receptivo e simpático, respondeu nossas curiosas perguntas, com riqueza de detalhes.

Batismo Yara

Parabéns à pequena Yara que no domingo (12) recebeu as bênçãos do Santo Batismo, durante emocionante cerimônia realizada pelo amado padre Ézio Antunes, na Igreja Epifania de Newark. Três crianças receberam a água sagrada do batismo e são mais que nunca, seguidores de Cristo.

Janet Apsan e Ana Cristina Natividade

Após um caprichado ensaio fotográfico realizado no Broadcast Associate Studios, a modelo Janet Apsan e a repórter do VejaTV.com, Ana Cristina Natividade, descontraem um pouco e posam juntas para fotos. Se você também deseja ter fotos maravilhosas realizadas em estúdio profissional, ligue: (973) 444-4466 e marque uma sessão com esta colunista, Vera Reis.

Equipe Delicias de Minas Restaurant

O Delícias de Minas Restaurante escolheu a dedo um time de primeira linha para o perfeito atendimento aos seus clientes, que sabem o valor de um bom tempero mineiro. Trajados impecavelmente de cowgirls e cowboys, esta equipe realmente faz a diferença, confira pessoalmente o que eu estou dizendo! Vai lá...

Alcione

Mais uma vez, o Delícia de Minas Restaurante traz para sua fiel clientela uma atração irresistível. No dia 22 de abril: Alcione. A “Marrom” estreia no Projeto Fogão de Lenha com seus boleros românticos e apaixonados. Um show imperdível e de altíssima qualidade. Só tem um problema, se não comprar logo seu ingresso, vai ficar de fora!