Flash – 15 a 21 de março de 2017

Augusta de Almeida e filhos

Augusta de Almeida, que sofre de câncer, está impossibilitada de trabalhar já há algum tempo; o que tem lhe causado sérios problemas. Ela foi agraciada com o valor de US$ 10 mil para cobrir as despesas com seus cinco filhos menores; arrecadado durante a festa da LEM: Lusofonia em Movimento, realizado na noite de sábado (11), no Club Ferreirense em Newark.