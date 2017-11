Flash – 15 a 21 de novembro de 2017

Restaurante Brazil Brazil

Brazil Brazil, um restaurante localizado na brasileiríssima Rua 46, oferece delicioso cardápio e atendimento nota mil através desta equipe bonita, talentosa e simpática. Abração carinhoso a todos estes amigos!

Sonia Bueno e Felipe

Com vários ambientes (entrada, bar, salão, e jardim) o Brazil Brazil 46 é o lugar ideal para festas, eventos, reuniões empresariais e de confraternização localizado bem no coração da Big Apple. É também um lugar muito agradável para um bom bate papo com amigos. A proprietária Sônia Bueno e o gerente Felipe estão à sua disposição com profissionalismo e muita simpatia!

Francine, Fabio de Melo e Ezio Antunes

O nosso querido Padre Ézio Antunes da Igreja Holly Epiphania e a amiga Francine, da Francine's Travel, foram uns dos poucos privilegiados em ter uma foto com o famoso padre Fábio de Melo, no Simphony Hall de Newark, após o termino do tão emocionante show. Tenho pelo padre Ézio uma grande admiração e respeito.

Fabio de Melo

O show do Padre Fábio de Melo no sábado o Simphony Hall de Newark, foi simplesmente inesquecível. Além de sua voz maravilhosa, foi confortante e renovador para todos os presentes ouvirem suas doces palavras sobre autoestima. Com auditório completamente lotado, o show começou rigorosamente no horário e com muita organização. É este tipo de evento que nossa comunidade precisa. Parabéns aos organizadores!

Jose Moreira e amigos

Após o show, vários veículos da imprensa se reuniram para fotos, entrevistas e para conhecer de perto esta figura tão carismática que encantou quem teve o privilégio de assistir o show do Padre Fabio de Melo. O organizador, José Moreira, recebeu seus convidados e posou para fotos.

Consulado Itinerante Long Branch

Mais uma vez, o Consulado Geral do Brasil em Nova York esteve mais uma vez em missão Itinerante na cidade Long Branch junto aos voluntários do Mantena Global Care de Newark. Kênya Faria presidente do Instiituto Educacional Brasileiro recebeu a todos com muita organização e carinho.

Ras Baraka, Solange Paizante e Margarida

O atual prefeito de Newark, Ras J. Baraka, esteve lançando sua candidatura para 2018, durante evento realizado no Casa Nova Grill, na noite de quinta-feira (9) . Várias autoridades politicas, empresariais e lider comunitários estiveram presentes. Vamos torcer para que ele seja novamente nosso prefeito em 2018.