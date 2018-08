Flash – 15 a 21 de agosto de 2018

Thiagio Martelo e Natalia Baron Thiago Martelo, renomado consultor financeiro da empresa "3M Educação Financeira" sediada na cidade de São Paulo, esteve na Big Apple por quase dois meses aprimorando seus conhecimentos na língua Inglesa e também na área de investimentos. Ao seu lado sua linda noiva, a bióloga e consultora ambiental Natalia Baron. Ambos aproveitaram também para conhecer com detalhes a cidade de New York, suas universidades e atrações turísticas. Deixarão saudades!

Maria Edi e amigos Uma calorosa reunião de amigos para celebrar o aniversário da querida Maria Edi no Casa Nova Grill, acabou se transformando numa festa animadíssima com ambiente mais que propício para o grande acontecimento. Feliz Aniversário queria, que deus a proteja grandemente.

Tatiane Morales

A super gata Tatiane Morales também soprou velinhas no sábado (11)! Desejo-lhe toda felicidade do mundo em sua nova idade, ao lado do meu amado filhote Ricardo. Happy Birthday!