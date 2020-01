Flash – 15 a 21 de janeiro de 2020

Grupo de Mulheres O grupo de mulheres que anualmente realiza uma grande festa para o Dia Internacional da Mulher, cuja renda vai totalmente à uma mulher em dificuldades ou alguma organização que trabalha em prol da mulher, já se mobiliza para 2020. O evento acontecerá na Casa do Ribatejo, em 14 de março. Toda a renda obtida será doada ao grupo VivaVida, que dá apoio às mulheres com câncer, ou sobreviventes da doença.

Rubens e Alvaro Cardaci

Dois integrantes do lendário Fankulo F.C. de São Paulo foram flagrados num antigo Pub de Nova York num papo interminável. Muitas canecas de cervejas rolaram neste reencontro de muitas recordações entre Rubens e Álvaro, no McShorleys Old Ale House, fundado em 1854 no East Village (NY).