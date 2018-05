Flash – 16 a 22 de maio de 2018

Solange Paizante Solange Paizante posando como Top Model para a Tutti Frutti Boutique, exibindo lindos vestidos para a primavera verão e belíssimos acessórios para deixar você ainda mais bela. Neusa Oliveira, há mais de 15 anos no mercado, sabe muito bem como agradar em cheio com seu estoque super fashion.

Solange Paizante e Adelaide McKeever Adelaide MacKeever, fiel representante dos famosos produtos Mary Kay, maquiando a bela modelo Solange antes da sessão de fotos com as roupas da Tutti Frutti.

Campanha Augusto Amador Meninos felizes celebrando a vitória do Vereador Augusto Amador, no dia das eleições para prefeito e vereador de Newark.

Campanha Anthony Campos Amigos e correligionários de Anthony Campos celebraram veemente o fato do candidato a vereador conquistar uma possível vitória no segundo turno, em 12 de junho.

Augusto Amador, com 20 anos de carreira política no Ironbound, pela primeira vez, encontrou oposição em sua disputa à reeleição. Agora, terá que continuar trabalhando firme em sua campanha, para conquistar vitória no 2º turno em 12 de junho.