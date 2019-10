Flash – 16 a 22 de outubro de 2019

Igreja Epiphania

Parabéns à Igreja Epiphania, através de seu querido pároco brasileiro Ézio, que tanto nos orgulha. A festa “Vendimas” foi um grande sucesso, comida deliciosa, gente bonita e muitas bênçãos! Muito obrigada pela oportunidade de poder trabalhar neste grande evento!

Carina Fernanda Marin

Hoje, meus cumprimentos vão para a professora Carina Fernanda Marin, lá do Brasil! Ela, que tentando separar a briga de dois alunos da classe, acabou se ferindo e perdendo o movimentos do braço e das pernas e mesmo depois de 5 anos não recebeu um centavo de indenização! Feliz Dia dos Professores!

Elenco do Grupo ProVerbo

Este foi o grande elenco que compôs o belo musical "Uma noite em casa de Amália!", no sábado (12), no Sport Club Português! Parabéns o PROVERBO por esta belíssima expressão cultural luso-brasileira, que trouxe de volta a visita de Vinícius de Moraes à Casa de Amália em Lisboa, em dezembro de 1968. Vinícius de Moraes ganhou vida na pele de Rodrigo Godoy, representante da New York Life.

Grupo VivaVida

Mais uma vez, o grupo VivaVida do Mantena Global Care participa do Dia Internacional da Conscientização Sobre o Câncer de Mama, que afeta a vida das mulheres. Este evento, realizado pelo The Breast Cancer Awareness conquista cada vez mais adeptos ao redor do mundo.

Maria Edi e Margarida Chagas

Parabéns à minha pequena flor, Margarida Chagas pelo seu recente aniversário, celebrado com muita festa e cercada de amigos que a amam muito, como eu e nossa grande estilista Maria Edi, ao seu lado, na foto.

Jose e Maria Coelho

Um abraço carinhoso a este casal tão querido, que adoro encontrar em todos os eventos. Trata-se da elegante Sra. Maria Coelho, representante da Horizon Blue Cross & Blue Shilds e seu marido José!

Felipe Neto, Claudio Sat e Paulinha

Três pessoas que merecem nosso respeito, o renomado construtor Filipe Neto, proprietário da empresa PNC - Phil Neto Construction, o arquiteto Cláudio Sat e minha grande amiga Paulinha.

Show Jorge Vadio

Que maravilha encontrar meus vizinhos assim em noite de festa, lindos e sorridentes. O show de Jorge Vadio foi muito mais animado com a presença de vocês!

Luis Pires

Nosso renomado profissional da imprensa, Luís Pires, viajou à Sacramento (CA), no luxuoso Elks Tower Casino & Events Center, onde recebeu o Leadership Awardees 2019 da Palcus, em noite de gala. Super merecido este prêmio para esta figura ímpar do jornalismo, radicado em nossa comunidade.