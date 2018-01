Flash – 17 a 23 de janeiro de 2018

Rita Batista, Rui e familiares

O aniversário da querida amiga Rita Batista foi celebrado ao lado do charmoso maridão Rui, familiares e amigos do casal, durante um animadíssimo jantar no Casa Nova Grill, na noite de sábado (13).

Kaira Costa, Sandra Fernandes, Anabela Martins e Gloria Melo

Vem aí o concurso Beautiful Forever 2018! Será em 28 de abril, muito mais animado e divertido. Não importa qual seja sua idade, peso, altura, participe do concurso e prepare-se para muitas fotos e os grandes momentos de uma MISS. Inscrições: (973) 444-4466. Na foto, estão as vencedoras de 2017: Kaira Costa (30's), Sandra Fernandes (40's), Anabela Martins (50’s) e Glória Melo (Ageless).

Luciano Trajano

Está aí uma pessoa a quem eu tenho grande admiração! Meu amigo Luciano Trajano em pose e sorriso especial para esta coluna, em sua super loja Pontal Brazil, na esquina das ruas Walnut e Pacific.

Anitta Mignone

Anitta Mignone não se destaca apenas pela sua beleza, pois é também uma talentosa advogada de imigração. Por isto, ela está concorrendo ao prêmio As Notáveis (New Jersey) através da Brazilian Heritage Foundation. Entre no site: notavelusa.com/new-jersey e vote nela. Ela merece!

Rita Barbosa e Rui

É muito amor envolvido nesta foto! Parabéns Rita Barbosa pelo aniversário, muita saúde, paz e amor com o charmoso marido Rui.