Flash – 17 a 23 de outubro de 2018

Padres Ezio, Adauto e Francine de Melo

A Francine's Travel, em operação há quase 20 anos, com o Padre Adauto, da igreja Nossa Senhora de Fátima de Elizabeth, e o popular Padre Ézio, pároco da Igreja Epifania de Newark, estão realizando uma excursão de peregrinação a Israel, com saída prevista em 12 de novembro. Para a familiarização entre os 74 peregrinos já inscritos, foi realizado na segunda-feira (15) um requintado coquetel no salão de festas da Igreja Epifania. Estiveram presentes os representantes da companhia aérea EL AL Israel Airlines, Mishel e Sabine que muito acrescentaram para as informações sobre a viagem.

Padres Adauto, Ezio, Francine de Melo e Alcione Silva

A carioca Francine de Melo, com um invejável currículo na área de viagens em Newark, trabalha com seriedade e responsabilidade em todos os roteiros que disponibiliza aos seus clientes. As parcerias são bastante seletas e interessantes opções de viagens em grupos ou individuais surgem todos os anos. Na foto, ela está com o Padre Adauto e Alcione Silva, sua cliente fiel de longos anos. Neste encontro, foram entregues as camisetas que deverão ser usadas no embarque e a explicação detalhada sobre todo o roteiro, pelo Padre Ézio, que já fez o roteiro por diversas vezes. Desejo uma viagem feliz a todos!

Wendel Correia

Wendel Correia, do Delicias de Minas Restaurant, foi o responsável pelo catering do coquetel da Francisne's Travel e dos padres Adauto e Ézio, servindo deliciosos quitutes para a perfeição da noite e tudo esteve maravilho. Nota mil para a decoração, música de Márcio & Lauren, os bolos, doces.... Enfim, cada detalhe.

Noite de Gala Proverbo

A PROVERBO (seção cultural do Sport Club Português) realizou na noite de sábado (13) a Grande Gala em sua 17ª edição. Em mais uma noite perfeita, regada a bons vinhos, comida deliciosa, arte e muita cultura, houve a apresentação graciosa e descontraída dos “proverbianos” na abertura do programa seguida por muitos outros talentosos artistas e também a esperada premiação.

Pedro Monteiro e Gloria de Melo

A grande dama da noite de Gala Proberbiana, Glória de Melo, envaideceu-se com a presença do novo Cônsul Português em Newark, Pedro Monteiro, com quem fez questão de posar para foto.

Andreia Miguens

Como não poderia faltar nesta noite, Andréia Miguens realizou um show magnifico, com sua bela voz que aquece ainda mais os mais belos fados. Parabéns pelo talento e por fazer a Noite de Gala PROVERBO ainda mais especial.

Lizete Rodrigues, Gloria de Melo, La-Salete Araujo e Veronica Araujo

A presidente do SCP, Lizete Rodrigues, com Glória de Melo, La-Salete Araújo e sua linda filha, Verônica Araújo, em momento de confraternização, durante a noite especial da PROVERBO.

Solange Paizante

O Grupo Viva a Vida da Mantena Global Care já está pronto para a grande marcha contra o Câncer de Mama, a "Outubro Rosa", que será realizada na manha de domingo (21). O ponto de encontro será na sede da organização com um delicioso café da manhã, às 7am. Depois, todos irão se juntar à esta caminhada anual promovida pela Associação Mundial de Saúde, contra o Câncer de Mama, que reúne milhares de pessoas, num alerta geral para evitar ou obter diagnóstico precoce, o qual permite salvar-se deste terrível mal que aflige as mulheres.

Tharika Hayes

Parabéns Tharika Hayes pelo seu aniversário e também pelo seu novo empreendimento, com o objetivo de embelezar ainda mais e elevar a autoestima das mulheres. Desejo-lhe saúde e harmonia em sua vida e muito sucesso em tudo aquilo que sua criatividade ousar fazer. Um abraço carinhoso!

Ilma Pimenta e familia

Nossa sortuda amiga Ilma Pimenta curte suas tão sonhadas férias na Flórida, cercada de familiares, e manda recadinhos carinhosos de agrade­cimentos ao Luciano Trajano da Pontal Brasil de quem ganhou uma passagem de ida e volta com direito a acompanhante e mais US$ 500 cash, durante a recente Golden Years Night 2018.