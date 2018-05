Flash – 1775 de 2 a 8 de maio de 2018

Candidatas Beautiful Forever

O Beautiful Forever Pageant 2018 aconteceu na noite de sábado (28), no Sport Club Português, com casa cheia, programação impecável e um palco repleto de lindas candidatas ao título. Este é um evento que visa encorajar a vaidade e autoestima da mulher; independente da idade.

George Roberts e DJ Ligia

Com a apresentação impecável e eloquente de George Roberts e a maestria musical da DJ Lígia, os convidados tiveram uma noite agradável e festiva.

Jurados Beautiful Forever

Grandes nomes compuseram o corpo de jurados: A ativista comunitária Ester Sanches Naek, José Carlos Adão, responsável pela divulgação da língua portuguesa no Consulado Geral de Portugal, Rosely Saad, representante na ONU, Diego Muñoz, presidente da Câmara de Comercio do Equador/EUA, Isabelle Coelho Marques, da Associação NYPALC, e o Dr. Steve Fallek, renomado cirurgião plástico. Eles assimilaram facilmente o programa de votação eletrônica desenvolvida por João Joao Vianna, do VejaTV.com.

Principe Yames e candidata

Nosso gentil e belo Príncipe Yames, atou brilhantemente ao conduzir nossas rainhas pela passarela e recebeu os aplausos de todos.

João Vianna e Lizete Rodrigues

João Vianna, do VejaTV.com, recebeu a faixa e foi coroado no palco como o primeiro “Handsome Forever”, que passará a fazer parte do regulamento no próximo ano. Também Lizete Rodrigues foi corada e recebeu a faixa "Sabedoria & Determinação", pela ousada função como 1ª presidente feminina do Sport Club Português.

Vania Samba

A passista Vânia Samba realizou um fantástico e brasileiríssmo show; destacando-se como a principal atração do evento.

Zartha Griffin e Jose Moreira

Zartha Griffin, representante da New York Life Seguros, e José Moreira, proprietário do Casa Nova Grill, ambos patrocinadores oficiais do evento, fizeram questão de prestigiar a belíssima noite do Beautiful Forever.

Vencedoras do Beautiful Forever 2018

Após votação, as vencedoras receberam suas classificações e foram coroadas conforme a seguinte ordem: 30’s: Lilly Nick; 40’s: Nilcineia Batista; 50’s: Edmara Santos; 60’s Maria Ondina Silva; e Acima de 70’s: Mirian Carlech. Categoria Elegância: 30’s: Marlin Saavedra; 40’s: Rosa Freitas; 50’s: Blanca Morocho; 60’s: Maria Eduarda Gonçalves; Acima de 70’s: Zélia Moraes; Categoria Simpatia: 30’s: Maritza Quinonez; 40’s: Marta da Silva; 50’s/60’s: Maria Edi Goes; e Acima de 70’s: Edilberta Castro. Fotogenia: Marlin Saavedra.

Cristina Natividade, Vera Reis e Claudia Ka

A organizadora do evento, Vera Reis e suas competentes assistentes Ana Cristina Natividade e Claudia Ka, saudaram carinhosamente o público presente.

Maria Coelho, Vania Samba e Yames

Maria Coelho, representante da Horizon Blue Cross & Blue Sieldss, patrocinadora do evento desde o início, posou para fotos com a passista Vânia Samba e o nosso Príncipe Yames.