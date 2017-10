Flash – 18 a 24 de outubro de 2017

Rebecca e Viviane Chermont

A gente encontra brasileiros nos lugares mais inusitados possíveis, como ao lado da Corte que encontrei o fantástico Gratto Bistrô, finamente decorado, autenticamente italiano, com um bar incrível. Vejam quem encontrei lá; a linda e brasileiríssima proprietária Viviane Chermont e minha amiguinha Rebecca trabalhando como barmaid. Claro que rolou um papo gostoso, enquanto eu e meus amigos saboreamos um drink.

Thalita Camilo e Murilo

Se você sempre sonhou em tocar piano ou teclado, agora tem a oportunidade de experimentar algo criativo e moderno com a eficiente professora Thalita Camilo que dá aulas no Mantena Global Care, bem no coração do Ironbound, às terças e sábados. Murilo, este seu simpático aluno que em pouco tempo já consegue arrancar do teclado belíssimos acordes.

Beatriz e Marcelo

Após cinco anos de convivência, finalmente Beatriz e Marcelo oficializam sua união, com uma emocionante cerimônia no City Hall, testemunhados pelos padrinhos Pagode, Bernadete e a pequena Sofia . É claro que este acontecimento precisava de uma celebração, que foi feita no Fernandes Restaurant com muita alegria. Parabéns ao casal Beatriz e Marcelo.

Fernando e Ester

Ester e Fernando se conheceram em uma situação inusitada, tipo ele a viu pela primeira vez e já passou a chamá-la de esposa. De lá pra cá já se passaram 12 anos, dois filhos lindos e agora partem para as bênçãos necessárias para um casal viver ainda mais feliz com sua família. Eu estarei lá registrando tudo.

Joao Vianna, Luis Pires e Cristina Natividade

Luís Pires celebrou na tarde de domingo (15), cinquenta anos de sua brilhante carreira de jornalista internacional, com uma Festa de Gala para mais de 400 ilustres convidados que acompanharam sua carreira e o admiram como eu. O evento foi realizado no salão nobre do Mediterranean Manor, com a presença de presidentes de clubes portugueses, familiares, diretores de empresas e amigos de imprensa como a repórter Ana Cristina Natividade e João Vianna.

Andreia Miguens, Jorge Batista Silva e Kuznyttsova

Parabéns à PROVERBO, por mais um ano de existência, celebrado com uma belíssima festa no Sport Club Português, na noite de sábado (14). Grandes estrelas se apresentaram como a fadista Andréia Miguens, o tenor Jorge Batista Silva, a pianista Kuznyttsova entre outros e o destaque para as merecidas as homenagens da noite. Fico imensamente feliz em poder registrar este sucesso que se repete ha tantos anos.

Ras Baraka e Geraldo Corredor da Paz

Meus 40 anos de Campanha pela Paz Mundial e meus 30 anos de ajuda ao Departamento de Policia de Newark e 31 anos morando nos EUA. Em 16 de novembro será realizado uma festa para comemorar o aniversário da minha jornada no Manna BBQ Restaurant, na Wilson Ave., no bairro do Ironbound.