Flash – 18 a 24 de dezembro de 2019

Aniversario Eliane Um animadíssimo jantar no Campino Restaurante para celebrar o aniversário da amiga Eliane. Muita comida boa e também a alegria de todos desejando a amiga vida longa com muita saúde.

Mirian Carlech e Eliana Penha A Beautiful Forever, Mirian Carlech, realizou em sua residência uma deliciosa feijoada para celebrar o aniversário, com Eliana Penha. Os comentários sobre a festa foram os mais animados possíveis! Só senti não ter podido estar lá. Felicidades às duas meninas do meu coração.

Kenya Gomes Somente agora consegui entregar o troféu por parte do evento Feijão Brasil para a super competente Kênya Gomes, do Instituto Educacional Brasileiro, pelo seu empenho na educação dos brasileiros em língua portuguesa aqui nos EUA.

Sport Club Portugues Parabéns ao Sport Club Português que celebrou 98 anos na noite de sábado (14) com uma linda noite de gala, que contou com a presença de toda a diretoria, atual e passados presidentes, diversos veículos de imprensa e tantas outras pessoas que como eu, fizeram parte da história deste clube tão amado. Nessa pose, a atual presidente Silvia Rodrigues corta o bolo sob um emocionado coro de Parabéns a Você!

Enivaldo Medeiros e equipe A segunda-feira (16) foi especial para o CEO da KPM Tax & Accounting, Enivaldo Medeiros, que celebrou o lançamento de seu livro "Realizando o sonho americano, sim é claro que eu posso" e também a mudança de seu escritório para Manhattan (NY). Ambos eram sonhos de longa data do contador e autor. “Esse ano realizei dois sonhos, o primeiro de escrever meu livro e o segundo de ter a sede do meu office em Manhattan. (Eu) estou muito feliz. Agradeço à Deus por essa conquista, por abençoar meu caminho”, celebrou ele.

Vera Reis, Silvia Rodrigues e La-Salete Araujo

Mais uma vez fico envaidecida com o Certificado de Agradecimento do Sport Club Português, recebido na maravilhosa Noite de Gala, no salão nobre do clube, que celebrava seus 98 anos. Na foto, no momento do recebimento, entre a presidente Silvia Rodrigues e a diretora de relações Públicas, La-Salete Araújo.