Flash -18 a 24 de julho de 2018

Neia Silva

A artesã Néia Silva exibe seus trabalhos nas 5 esquinas, no coração do bairro do Ironbound, em Newark. Entretanto, no último final de semana, seus belos trabalhos puderam ser encontrados na Festa da Nossa Sra. do Monte Carmelo, na Oliver St. Ela é especialista no entalhamento dos símbolos de times na madeira. Confira!!