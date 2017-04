Flash – 19 a 25 de abril de 2017

Gloria Melo

O concurso “Beautiful Forever” não limita sua participação somente às brasileiras. Várias luso-americanas estão participando e foram recebidas com muito carinho, pela nossa produção, como Glória Melo, nossa linda fadista. Só lembrando que o Beautiful Forever será realizado na sexta-feira (28), no Sport Club Português. Ingressos e mesas com Vera Reis, no tel.: (973) 444-4466.