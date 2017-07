Flash – 19 a 25 de julho de 2017

Ana Paula, parentes e amigos Esta coluna registrou muitos aniversários de pessoas queridas neste fim de semana. Uma delas é a querida Ana Paula, bela esposa do amigo Márcio Santos, que festejou seu dia com muitos amigos no convívio alegre e familiar do Sport Club Português. Desejo o melhor que a vida puder lhe oferecer!

127ª Festa Anual da Nossa Sra. do Monte Carmel

Foi sucesso de público a 127ª Festa Anual da Nossa Sra. do Monte Carmel, no bairro do Ironbound, em Newark. Esse ano, as celebrações tiveram a presença do Bispo Nicholas DiMarzio, do Brooklyn (NY), e do Arcebispo Bernard A. Hebda, de St. Paul, Minneapolis. Nos vemos em 2018!!