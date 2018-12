Flash – 19 a 25 de dezembro de 2018

Valcir e Justin Remedi

Justin Remedi é uma das grandes promessas do futebol Mundial. Apesar da pouca idade, já de destaca em times de futebol juvenil na cidade de Newark. O papai Valcir está sempre no apoio e presença com o filho, pois sabe que o investimento é seguro. No domingo (16), a família participou da grande festa Boys & Girls no Mediterranean Manor.

Maria Edi e Eliete Santos

Duas pessoas as quais tenho um enorme carinho e consideração. A professora de alta costura, Maria Edi e Eliete Santos, que se despede de nosso convívio para retornar à Terra Brasilis e deixar nossos corações repletos de saudade. Que Deus as abençoe grandemente!

Viviane Rangel Wilkens, Ashleigh e Bob

A renomada psicoterapeuta Viviane Rangel Wilkens com sua linda filha Ashleigh e o marido Bob, em pose especial para minhas lentes em dia de festa de Natal do Mantena Global Care.

Mulheres Empoderadas

Este é um grupo de mulheres poderosas que fazem a diferença atuando com empreendedorismo e sabedoria. Pose em dia de celebração de Natal, refazendo o compromisso de amizade e cumplicidade e uma nova aliança para 2019.

Alunos de portugues e musica

Foi uma manhã emocionante para os alunos de português do Mantena Global Care e de música, com a competente professora Thalita Camilo. Após o café concerto na Betel Bakery, os alunos tiveram um delicioso café com Papai Noel, com direito a sessão de fotos.