Flash – 19 a 25 de fevereiro de 2020

Solange Paizante

Solange Paizante está eufórica com o grande acontecimento que ocorrerá no sábado (22), no Mediterranean Manor. Trata-se do 1º Fundrising Gala Mantena, que promete ser sucesso absluto. A diretora social da ONG todos os envolvidos na organização desta grande festa, convidados e homenageados. Muita alegria, diversão e música ao vivo com renomados artistas locais e sorteios de valiosos prêmios. Poucos ingressos, disponíveis, você não pode perder.

Alexandre Cavalcante

Alexandre Cavalcante será uma das grande atrações no 1º Fundrising Gala Mantena, expressando toda sua bossa em um fantástico repertório.

Edmara Santos

Edmara Santos, mostrando toda sua força e esplendor nesta linda foto de Flávia Olm. Seu restaurante Old Country, em Harrison (NJ), tem atraído centenas de amigos e novos clientes, que diariamente fazem um “stop” para saborear a tão famosa culinária autenticamente brasileira.

Krika Palaia

Krika Palaia vinda de Connecticut será responsável e "assinará" a finíssima decoração do 1º Fundrising Manatena, no sábado (22), no Mediterranean Manor! Convidados especiais como Luiza Brunet, Mila Burns, Michele Viana, Pr. Joseph Santos e Fernanda Pontes já têm presenças confirmadas!

Centro Romeu Cascais

O Presidente do Centro Romeu Cascaes , Delfim Sarabando, e a equipe composta por chefe e cozinheiros posando para a foto depois de uma grande tarde à moda Italiana! Eles agradecem todos que participaram deste evento, bem como donativos e contribuições para o sucesso da construção do prédio. Todos estão ansiosos para usufruir das melhorias que serão realizadas em breve, onde muitos eventos vão acontecer.

Ana Tavares Martins

Na ultima sexta-feira (14), no Café Concerto do Sport Club Português, foi celebrado o aniversário da nossa tão querida arquiteta brasileira Ana Tavares Martins. Sua alegria ainda esteve maior, pois contou com a presença de seus pais, que vieram de Belém do Pará para estar com ela nesta grande data. Amigos da ProVerbo engrossaram o coro do Parabéns Para Você! Felicidades querida!

Show Jorge Guerreiro

Como o amor é lindo! O amor é também refletido em forma de grande amizade para este divertido grupo que foi assistir o show do cantor luso Jorge Guerreiro, na noite de sábado (15) no Mediterranean Manor.

Show Jorge Guerreiro

Ao fim do animadíssimo show de Jorge Guerreiro, amigos se abraçam para celebrar o grande sucesso. Parabéns Ana Ferreira e toda sua equipe, por mais esta realização em grande estilo. Um abraço a todos que fizeram com que esta noite fosse mais que especial para todos nós!

Freitas, Oswaldo, Bruno e D. Rosa

Estes grandes profissionais fazem a diferença quando o assunto é servir! Freitas, Oswaldo, Bruno e D. Rosa, sempre sorridentes e solícitos, em todas as festas do Mediterranean Manor, em que tenho o prazer de fotografar! Um grande abraço a todos vocês.