Flash – 19 a 25 de setembro de 2018

Eder e Beatriz Leitzke

A querida amiga de trabalho de longas datas, Beatriz Leitzke em momento de amor e aconchego com o apaixonado maridão, Eder. Ela que representa comercialmente o Brazilian Voice, merece todo nosso carinho.

Valquiria Barbosa

Valkiria Barbosa, sócio-proprietária do mais novo café da Ferry Street, o moderníssimo e aconchegante Busy Bee Roaster Coffe Shopp. Um abraço especial pelo seu aniversário e ao maridão Arnold.

Luciano Trajano e equipe

A Pontal Brazil é uma grande parceira do Golden Years Night ( Baile dos Anos 60 ) que acontecerá no sábado (29) no Sport Club Português. O proprietário Luciano Trajano doou à nossa festa um cheque de US$ 500. Muito obrigada pelo seu incentivo e apoio. Resta saber quem será o grande sortudo que o levará para casa. Reservas pelo tel.: (973) 444-4466.

Josimar Moreira e Diogo Nogueira

Parabéns ao amigo Josimar Moreira pelo sucesso de seu evento no Mellrose Ballroom de Astória (NY). Tudo perfeito e muito organizado durante o show do sambista Diogo Nogueira, que caiu na graça da publico presente e colocou todo mundo pra sambar, com seus sucessos inesquecíveis (Foto de Mary Lima).

Emilia Pedersen

A teenager Emília Pedersen (dinamarquesa apaixonada pelo Brasil) arrasou na abertura do show de Diogo Nogueira no Mellrose Ballroon de Astoria, no ultimo sábado (15). Sucesso em sua carreira, Emilia!

Galera noo show do Diogo Nogueira

Ainda falando sobre o show de Diogo Nogueira, eu e minhas amigas Ana Cristina, Suzana de Campos e Iveta Salvador e seu marido, Paulo, nos divertimos muito e adoramos o evento do início ao fim. Nota mil!

Galera no Sport Club Portugues

Sexta-feira a noite é sempre dia de festa no Sport Club Português! É onde encontramos as pessoas que a gente realmente gosta se sente tão especial com este convívio. Ligia de Freitas, o renomado escultor baiano Valmir Rocha, La-Salete Araújo e a simpaticíssima presidente da casa Lizete Rodrigues!