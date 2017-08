Flash – 2 a 8 de agosto de 2017

Jonhy

Parabéns a este amigo pelo qual temos muito carinho, companheiro de muitos Natais, Thanksgiving e Golden Nights! Este é o Joaozinho... O insuperável. Feliz aniversário e que você possa aproveitar a nova vida que se descortina à sua frente!

Mara Borrello, Ronaldo, Wendennes, Rayane e Rafael Alves

Comprar uma casa é o sonho principal de muitas famílias. Foi o que aconteceu com Ronaldo e Wendennes Alves, que no sábado (29) receberam a chave do imóvel e são vistos na foto com os filhos Rayane e Rafael e também a corretora Mara Borrello, da Rosa Agency. Ela encontrou "o lar ideal”, que coubesse no orçamento desta linda família. Parabéns a todos!

Aniversario Joseph Aguila e Henry Planas

Uma festa linda para celebrar o aniversário de Joseph Aguila e Henry Planas. Na noite de sábado (29), no Casa Nova Grill, com a presença de muitos funcionários na hora de apagar as velinhas. Espero que esta amizade cresça cada vez mais e que esta data seja celebrada por estes dois grandes amigos, por muitos anos.

Rosana e Joseph Aguila

Rosana e Joseph Aguila, um casal maravilhoso que tenho muito orgulho que faça parte de minha vida. Fiquei envaidecida pelo convite para celebrar o aniversário de "nosso" querido Joseph.

Margarida e Valentina

Margaridinha, como já foi dito várias vezes, é uma bênção em nossas vidas. Ela confeccionou as belíssimas "flores gigantes" para decorar o salão na recepção de nossa preciosa baby-girl Valentina, que veio com toda a família para conhecer os avós Solange e Renato. Deus te abençoe sempre, princesa de Deus.

Maria e Manuela

Maria e Manuela sempre sorridentes e simpáticas, prestando perfeita assessoria ao vereador do bairro do Ironbound, Augusto Amador. Muito bom registrar as presenças de vocês em todos os eventos do bairro.

Blanca Morocho e Edilberta Castro

Minhas queridas Edilberta Castro e Blanca Morocho que brilharam muito Beautiful Forever Pageant e continuam fielmente "vestindo a camisa" do evento. A próxima data será 21 de abril de 2018 e as inscrições já estão abertas através do website: www.beautifulforeverpageant.com