Flash – 2 a 8 de janeiro de 2019

Reveillon Delicias de Minas 2019

Este é o momento de falar em "Renovação". Aquele em que paramos para renovar nossos sonhos, buscar novas oportunidades e vibrar positivamente para um mundo melhor. Assim foi no espetacular Réveillon do Delicias de Minas, no suntuoso The Avenue A Club, em Newark. Esta equipe foi responsável pelo sucesso deste maravilhoso evento (Foto: VejaTV)

Reveillon Casa Nova 2019

O tradicional Réveillon do Casa Nova Grill esteve mais uma vez assim, impecável, lotado e divertidíssimo, com o famoso Bonde do Forró, além de outras atrações locais. (Foto: Rosana Leite)

Reverillon Sport Club Portugues

No Sport Club Português a alegria foi geral com um super jantar e a animação de grandes amigos, como Jorge Rosa, sua linda esposa Ana e seus animadíssimos amigos.

Jovens no Reveillon do Sport Club Portugues 2019

A bela juventude do Sport Club Português se divertiu bastante, principalmente após a grande virada para 2019. Feliz Ano Novo a todos!

DJ Bebel Vianna

A bela DJ Bebel Vianna contribuiu positi­vamente para o grande sucesso do Réveillon do Delicias de Minas.

Ana Cristina Natividade e Andre Neves da Silva

Ana Cristina Natividade, repórter do VejaTV (responsável oficial pelas imagens da noite), entrevistou o cantor André Neves da Silva, que durante o ano todo dedica seu talento ao Delícias de Minas.

Ana Paula e Ana Cristina Natividade

Ana Cristina Natividade curte a visita de sua irmã gêmea, Ana Paula Natividade, que veio diretamente do Brasil para confundir a todos nós. Capricharam no look para se parecerem ainda mais e enganar todo mundo. Até mesmo eu que as conheço bem!