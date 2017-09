Flash – 20 a 26 de setembro de 2017

Michael DAvila, Enivaldo Medeiros, Marisa Abel, Solange Paizante e Eliane Mendes

Após a palestra no Mantena Global Care, o Coach Michael D'Ávila se reuniu com a coordenadora Solange Paizante, Enivaldo Medeiros, proprietário da KPM Tax Business Solutions, e suas assistentes Marisa Abel e Eliane Mendes. Michael D'Avila e a Dra. Tânia Zambon, estarão ministrando o curso Business Hunter no Hotel Pennsylvânia de New York nos dias 20 e 21 de setembro.

Manny Martins, Rosa de Freitas, Claudia Fantin, Mara Borrello e Alessandro Macedo

A equipe da Global Multiservices de Hillside é formada por Mara Borrello, que sempre localiza o melhor imóvel para seus clientes. Também fazem parte Manny Martins, diretor da AFM Morgant, Rosa de Freitas, da Primerica Seguros, e Cláudia Fantin, assistente de vendas. Alessando Macedo, oferece através da Global Mutiservices, um espaço confortável para esta socialização.

Farid Sale

Farid Salé coloca na calçada do Boi na Brasa Grill irresistíveis costeletas de boi na grelha, bem onde a galera está em plena tarde ensolarada de sábado (16). É verdadeiro um convite à gula e acompanhada por uma cervejinha gelada, fica mesmo um manjar dos deuses. Gaúcho sabe como agradar em cheio!

Renato Paizante, Luiz e Angelica Almeida

Meu amigo Renato Paizante, em dia de festa, celebrando a abertura do Fit by Altas Horas, com o casal Luiz e Angélica Almeida, proprietários do Emporium Market da Wilson Avenue. Todas essas pessoas muito queridas apoiam e estarão no Golden Years Night dia 7 de outubro no Sport Club Português.

Mariella Santos

Esta linda garotinha é Mariella Santos, que com orgulho exibe sua camisetinha com os dizeres "Eu Estudo Português", pois é fiel às suas origens como brasileirinha. O Mantena Global Care, oeferece cursos de alfabetização em Português para crianças. Não deixem seus filhos fora desta, pois ensinando línguas ao seu filho quando pequeno, você terá um poliglota no futuro.