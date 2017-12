Flash – 20 a 26 de dezembro de 2017

Mister Brazil America

O Mister Brazil América foi realizado no domingo (17) no CityRub Smoke House, com a participação de 14 belíssimos candidatos. Aproveito para parabenizar as organizadoras Cláudia Cascardo e Thárika Hayes pela organização e seriedade no evento, que com certeza crescerá muito com regionais em todo território americano. Parabéns pelas parcerias e patrocinadores, neste grande evento.