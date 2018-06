Flash – 20 a 26 de junho de 2018

Festa Junina Igreja Saint James

Quanta gente bonita se divertindo no "Arraiá da Igreja Saint James" e, ao mesmo tempo, contribuindo com a Paróquia que tanto precisa do apoio de nossa comunidade. Parabéns aos organizadores; tudo esteve perfeito!

Monica Paula, Phil Murphy e Gloria de Melo

No dia do jogo de estreia de Portugal na Copa Rússia 2018, Mônica Paula e Gloria de Melo uniram-se ao Governador do Estado de New Jersey no Sport Club Português, Phil Murphy, para celebrar os 3 gols de Cristiano Ronaldo contra Espanha.

Eliete Santos, Padre Clemente Kruger,Jose Carlos e Pastora Veronica Palmer

O arraiá da Igreja Saint James mais uma vez foi um grande sucesso. Muita comida deliciosa, dança, alegria e o agradável encontro com os amigos. Minha amada amiga Eliete Santos, o padre Clemente, meu querido amigo José Carlos e a pastora Verônica Palmer, da Igreja Metodista de East Orange, que compareceu para prestigiar o evento.

Vera Silva, Mark e Zilda

Vera Silva prestigiando um dos principais eventos brasileiríssimos de nossa comunidade, a Festa Junina da Igreja Saint James, acompanhada com seus amigos Zilda e Mark.

Cristiane Cancado

Nossa querida Cristiane Cançado mais uma vez curtindo o show do Guilherme Arantes, desta vez com a maninha Ama e a simpática Mamãe Ulda. Beijinhos às três!

Equipe Delicias de Minas e Guilherme Arantes

Meu ídolo maior, o paulistano Guilherme Arantes, depois de arrasar com o belíssimo show no Delícias de Minas, posa com esta bela equipe de atendentes; que trabalhou incansavelmente para que todos tivessem divertimento garantido na noite de sábado (16).

Torcedora brasileira

Assistir aos jogos do Brasil agarrado à bandeira brasileira é sinal de patriotismo, respeito e amor ao Brasil. Parabéns a esta linda brasileira que se orgulha de suas raízes. Casa Nova Grill lotada de torcedores fieis!

Jabur

Um abraço ao amigo Jabur, grande intérprete da música brasileira, alegrando a galera no Casa Nova Grill, com sua bela voz e seu seleto repertório!