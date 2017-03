Flash – 21 a 27 de março de 2017

Concurso Beautiful Forever

Na sexta-feira (24), das 6 às 9 da noite, a equipe do Beautiful Forever estará recebendo as candidatas do concurso e cadastrando no local. O objetivo do evento é documentar as inscrições, entregar as camisetas, convites, fazer fotos e entrevistas para o site: beautifulforeverpageant.com. Se você tem mais de 30 anos, é vaidosa, adora fotos, desfiles e gosta de ter sua beleza valorizada, inscreva-se e participe do evento. Tel.: (973) 444-4466.