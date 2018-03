Flash – 21 a 27 de março de 2018

Cassia Camargo

Feliz aniversário para esta linda loira goiana de Araçú, Cássia Camargo, que completou 23 aninhos com muita saúde e alegria. Ela é autora de um projeto que incentiva a prevenção do "bullyng" envolvendo jovens nas escolas ou entre amigos. O Objetivo é organizar palestras com psicólogos, testemunhos e alertas, num ambiente agradável que visa a futura participação de crianças e líderes estudantis. A primeira reunião será no domingo (25), na 318 da Jefferson Street, com comida gostosas, sodas, pipocas, exibição de filmes e etc. Caso você tenha crianças ou adolescentes, não deve perder esta ótima iniciativa.

Maria Coutinho e Helena Goncalves

A Sra. Maria Coutinho é um grande ícone de liderança e muito amada na sociedade luso-americana e também brasileira, pelo seu pioneirismo, caráter e honestidade. Por estas e outras razões, ela recebeu uma linda homenagem no Dia Internacional das Mulheres, no Sport Club Português, em 11 de março. Sua filha, Helena Gonçalves, também proferiu um discurso com lindas palavras de afeto, pela grande mãe amorosa que sempre foi para os três filhos: Helena, Bill e Alberto Coutinho.

Marconi e Mariana

Minhas lentes flagraram Marconi, leia-se World Trade Travel, em pose carinhosa com sua linda esposa Mariana, parceira no amor e nos negócios. Cliquei o casal durante o show de Geraldo Magela, Ceguinho é a Mãe, no Delícias de Minas, na sexta-feira (16).

Ana Cristina Natividade, Joao Vianna, Rosely Saad e Marcia Almeida

Uma noite muito agradável no Delícias de Minas, no show de Geraldo Magela "Ceguinho é a Mãe", com a presença de meus amigos queridos, Ana Cristina Natividade e João Vianna, leia-se VejaTV.com, Rosely Saad, leia-se Nações Unidas, e Márcia Almeida. Jantar delicioso, boa companhia e muitas risadas.

Geraldo Magela e Cristiane Cansado

Depois de vencer um concurso de rádio no programa de Altair Pinto, na Rádio Capital de Belo Horizonte (MG), Geraldo Magela ganhou notabilidade e se apresenta em vários lugares do Brasil e EUA com seu show “Ceguinho é a Mãe”. Sempre com muito bom humor, Magela conta as histórias vividas pelos cegos em seu dia-a-dia, em que vivencia histórias muito engraçadas, pela falta de conhecimentos das pessoas sobre seus reais problemas. Aqui ele é visto com minha querida amiga Cristiane Cansado, que não falta em um só show desta comunidade.

Rodrigo Duarte, Miss Diana e Juaquina

Um abraço ao meu amigo Rodrigo Duarte, leia-se mercado Caseiro & Bom, representante único e exclusivo dos porcos "Pata Negra" do Alentejo e premiado internacionalmente por suas habilidades como açougueiro. Com ele, a belíssima Miss Diane e a simpática Juaquina.

Funcionarios Restaurante Delicias de Minas

Após o show de Geraldo Magela, o Ceguinho famoso, bartenders e barmaids trajados lindamente de cowboys e cowgirls posaram para minhas lentes com belíssimos sorrisos.

Iveta Salvador e filha

Que imagem mais linda é esta, minha querida amiga Iveta Salvador, com sua filhinha, que tem os olhos mais azuis que já vi. Eu simplesmente AMO vocês duas, beijocas!